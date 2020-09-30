Почему мужья уходят к молодым: Наташа Королева пошла к психотерапевту

Певица Наташа Королева не собирается унывать. Несмотря на то, что две недели назад 50-летний Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, публично признался в измене своей 47-летней супруге.



В свежем интервью Наташа Королева рассказала о кризисе среднего возраста. Она начала чувствовать перемены в себе в возрасте 40 лет. Мелочи, на которые раньше она не обратила бы внимания, стали волновать ее больше. А незначительное она стала воспринимать как глобальное. Ей даже пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы помочь себе обрести гармонию. Об этом Королева рассказала в телепрограмме Аллы Занимонец "Почти серьезно" на канале "Психология21".

Артистка считает, что первый звоночек для женщины – когда не хочется что-то покупать для себя. Когда устраивают "одни тапки, одни джинсы и одна майка". По словам певицы, именно в такой период мужья уходят к молодым.

Мужчинам хочется подпитки, какого-то дополнительного источника энергии, а тут такое. Но бывает и так, что оба партнера уже ничего не хотят, и тогда подпитываться им совсем не от чего. Поэтому Королева советует женщинам не падать духом, собрать волю в кулак и воспрянуть духом.

Говоря об эйджизме, Наталья возмутилась, что в России к этому относятся с особой нелепостью. По ее мнению, человек с хорошей фигурой не должен прятаться за балахонами только потому, что он уже взрослый.

"Почему в 20 можно надеть короткую юбку, а в 40 уже нельзя? Если прекрасные ноги, хорошо выглядишь, ты спортивная, ухоженная", – рассуждает певица.

При этом Королева всегда скептически относится к себе. В отражении в зеркале она критично рассматривает все до мелочей. Она знает свои слабости и недостатки и знает, что с ними делать. О себе Наташа Королева говорит как о незакомплексованном человеке. Поэтому 47-летняя звезда не боится говорить о своем возрасте. Артистка подчеркнула, что никогда не делала пластических операций. Она надеется, что протянет без них хотя бы до 60 лет.

Напомним, недавно 50-летний муж Наташи Королевой Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, публично признался в измене своей 47-летней супруге.