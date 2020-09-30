Тарзан начал писать стихи: Слишком велика цена

Стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан и муж певицы Наташи Королевой, открыл в себе новый талант. После измены своей жене и скандала мужчина начал писать стихи.

Сергей Глушко и музыкант Стас Костюшкин вступили в стихотворный баттл. В соцсетях они обменялись стихотворными опусами после волны хейта в их адрес.

В микроблоге "Инстаграм" Стаса можно найти предысторию событий. Дело в том, что подписчики затравили артистов после просмотра видео, на котором они танцуют. Стас Костюшкин высмеял хейтеров на своей странице.

Глушко обратился к Костюшкину в ответ на его слова. Тарзан тоже ответил ему стихами. "Ведь за уменье говорить и тягу нас к прямохождению – теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению", – поэтично произнес Тарзан. Видео опуса приводит Пятый канал.

Последнее время Тарзана травят в Сети за его измену, в которой он честно признался. Его жена певица Наташа Королева обнаружила пропажу украшений из дома на сумму в пять миллионов рублей. В краже она заподозрила актрису Анастасию Шульженко, которая приходила к ее мужу, пока Натальи не было дома. После этого мужчина признался, что был с ней неверен жене.