Тарзан начал писать стихи: Слишком велика цена

Сергей Глушко и музыкант Стас Костюшкин вступили в стихотворный баттл. В соцсетях они обменялись стихотворными опусами после волны хейта в их адрес.
В микроблоге "Инстаграм" Стаса можно найти предысторию событий. Дело в том, что подписчики затравили артистов после просмотра видео, на котором они танцуют. Стас Костюшкин высмеял хейтеров на своей странице.
Глушко обратился к Костюшкину в ответ на его слова. Тарзан тоже ответил ему стихами. "Ведь за уменье говорить и тягу нас к прямохождению – теряем мы умение любить и сострадать. Теряем мы желание к прощению", – поэтично произнес Тарзан. Видео опуса приводит Пятый канал.
Последнее время Тарзана травят в Сети за его измену, в которой он честно признался. Его жена певица Наташа Королева обнаружила пропажу украшений из дома на сумму в пять миллионов рублей. В краже она заподозрила актрису Анастасию Шульженко, которая приходила к ее мужу, пока Натальи не было дома. После этого мужчина признался, что был с ней неверен жене.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Не Паша, а Маша!
Глиобластома
ТАТУ
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?