Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала

Лидия Федосеева-Шукшина борется с собственным мужем Бари Алибасовым за свое жилье в Новой Москве, которое переписала на супруга при не до конца ясных обстоятельствах. Однако местная жительница уверяет, что даже даром бы не взяла такую квартиру.

"Двушка" в Новой Москве была куплена Лидией Федосеевой-Шукшиной вместо дачи. Однако затем артистка переписала недвижимость на Бари Алибасова. Впоследствии она объясняла это тем, что хотела, чтобы в случае ее смерти он бы оформил квартиру на ее внуков Фому и Фоку. Вместо этого артистка узнала, что Бари Алибасов переписал жилье на своего молодого помощника Сергея Моцаря.

Для актрисы эта новость стала полной неожиданностью. Разразился скандал. Журналисты решили узнать, как сейчас обстоят дела с той самой квартирой. Они наведались в Новую Москву и поговорили с местными жителями. Те отметили, что давно не встречали Лидию Федосееву-Шушкину. А Сергея Моцаря они и вовсе никогда не видели.

А еще репортеры обнаружили, что на платежных документах, которые оказались в почтовом ящике, кое-где до сих пор значится имя актрисы, а на других – уже молодого помощника Бари Алибасова.

Между тем жители жалуются, что хоть дом и построен пять лет назад, но уже разваливается: на фасаде здания отколоты кирпичи, в подъезде осыпалась плитка. Живущая неподалеку некая Наталья и вовсе заявила, что и даром бы не стала жить в доме, где у Лидии Федосеевой-Шукшиной расположена квартира. "Это же, можно сказать, пластмассовый дом, постройка очень дешевая!" – объяснила она.

"Эти дома будто бы из остатков построены – стены и арматура очень тоненькие. Мне даром давай такую квартиру – я не возьму. В подвалах там постоянно вода стоит", – сообщила женщина. При этом она призналась, что не очень верит в историю Лидии Федосеевой-Шукшиной. Наталья не исключила, что это просто пиар.