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Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала

Рушится на глазах: что стало с квартирой Федосеевой-Шукшиной после скандала

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лидия Федосеева-Шукшина борется с собственным мужем Бари Алибасовым за свое жилье в Новой Москве, которое переписала на супруга при не до конца ясных обстоятельствах. Однако местная жительница уверяет, что даже даром бы не взяла такую квартиру.
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"Двушка" в Новой Москве была куплена Лидией Федосеевой-Шукшиной вместо дачи. Однако затем артистка переписала недвижимость на Бари Алибасова. Впоследствии она объясняла это тем, что хотела, чтобы в случае ее смерти он бы оформил квартиру на ее внуков Фому и Фоку. Вместо этого артистка узнала, что Бари Алибасов переписал жилье на своего молодого помощника Сергея Моцаря.

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Для актрисы эта новость стала полной неожиданностью. Разразился скандал. Журналисты решили узнать, как сейчас обстоят дела с той самой квартирой. Они наведались в Новую Москву и поговорили с местными жителями. Те отметили, что давно не встречали Лидию Федосееву-Шушкину. А Сергея Моцаря они и вовсе никогда не видели.

А еще репортеры обнаружили, что на платежных документах, которые оказались в почтовом ящике, кое-где до сих пор значится имя актрисы, а на других – уже молодого помощника Бари Алибасова.

Между тем жители жалуются, что хоть дом и построен пять лет назад, но уже разваливается: на фасаде здания отколоты кирпичи, в подъезде осыпалась плитка. Живущая неподалеку некая Наталья и вовсе заявила, что и даром бы не стала жить в доме, где у Лидии Федосеевой-Шукшиной расположена квартира. "Это же, можно сказать, пластмассовый дом, постройка очень дешевая!" – объяснила она.

"Эти дома будто бы из остатков построены – стены и арматура очень тоненькие. Мне даром давай такую квартиру – я не возьму. В подвалах там постоянно вода стоит", – сообщила женщина. При этом она призналась, что не очень верит в историю Лидии Федосеевой-Шукшиной. Наталья не исключила, что это просто пиар.

Автор: 1 октября 2020, 16:20 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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