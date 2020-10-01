Народ обсуждает расставание Наташи Королевой с мужем

Почти месяц вся страна обсуждает семейную жизнь певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Мужчина признался, что был неверен артистке. А теперь выступил с новым сообщением, после которого народ высказал мнение, что супруги расстались.

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