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Шоу-бизнес

"Одна ошибка – и семьи нет": сделано сенсационное заявление о жизни Королевой после измены Тарзана

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева переживает не лучший период. Недавно она узнала об измене своего супруга Сергея Глушко (Тарзан). Поклонники поддерживают артистку, но все-таки не могут понять, почему она простила своего мужа.
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Казалось, что после публичного признания Тарзана Наташа должна была расстаться с ним, ведь закрывшая глаза на предательство мужа женщина всегда выглядит униженной. Но Королева пошла по другому пути. Она предпочла забыть и жить дальше.

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Блогер Алина Ботановна понимает, почему певица простила супруга. Многодетная мама считает, что это можно объяснить лишь одним фактом: Наташа очень любит Сергея. "Самое обидное –терять то, что создавалось годами, то, что являлось самым ценным для тебя. Одна ошибка – и семьи нет", – сказала Алина в беседе с "Дни.ру".

По мнению блогера, ситуация накаляется тем, что поступок Тарзана неустанно обсуждается в Сети и на телевидении. Из-за этого Наташе и Сергею трудно решить проблему. "Все мы понимаем, что у Королевой осадочек остался", – считает Ботановна.

Напомним, в сентябре Глушко записал видеообращение, в котором признался в измене Королевой. Правда, стриптизер отметил: это произошло бессознательно. Якобы девушки, пришедшие в гости, опоили его. Также Сергей не исключает, что они могли вынести драгоценности из дома, пропажа которых обнаружилась спустя некоторое время.

Автор: 1 октября 2020, 00:14 Источник: Дни.ру
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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