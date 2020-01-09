Избил до полусмерти и испражнился: скотская выходка любовника-алкаша Рапунцель

Кирилла Кондратьева, с которым сейчас встречается Алена Рапунцель, иначе как абьюзером, иждивенцем, и альфонсом сложно назвать. Он до сих пор состоит в браке, у него двое детей. Но это не мешает ему крутить романы с другими женщинами. И бывшая любовница парня по имени Анастасия шокировала деталями отношений с ним.
"Два года назад я увела его из семьи, о чем сейчас очень сожалею, – вздыхает Анастасия. – За все это время Кирилл покупал из еды только яйца и молоко, при том ни я, ни мой сын его не пьем. Получается, что все это время нас содержала моя мама, потому что я сама в декрете".
Настя оформила две кредитные карты, которыми пользовался Кирилл. Кроме того, она купила любовнику дорогой телефон. "На мои деньги он покупает вещи не только себе, – уверяет Анастасия. – С них он и своему первому сыну Мирону по полторы тысячи в месяц отправлял. А на днях в детском магазине была оплачена покупка на 2500 рублей – видимо, он приобрел подарок ребенку. В итоге я заблокировала все эти карты и тогда Кирилл стал писать мне гадости".
При этом Кондратьев оказался совершенно аморальным и бессовестным. Под воздействием алкоголя он регулярно избивал подругу жизни и портил ее вещи. "Он меня был до синяков под глазами, и всего его друзья знают об этом, – цитирует Анастасию журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Он закрывал меня на балконе и даже испражнялся на диван. А еще обещал слить в сеть наше хоум-видео, если я публично расскажу про его долги". Кстати, с бывшей уже теперь любовницей он обсуждал и нынешнюю – Алену Рапунцель. За глаза говорил, что-де ноги у той кривые. А в лицо Алене клялся, что она стала для него родным человеком...
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