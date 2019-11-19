Преобразившаяся Рапунцель показала грудь после операции

22-летняя молодая мама преобразилась. Помимо новой груди она обрела измененный нос. Девушка легла под нож в начале ноября. Алена Рапунцель увеличила грудь до третьего размера и исправила форму носа.
Участница телестройки призналась, что пошла на такой серьезный шаг, чтобы нравится себе и своему возлюбленному Роману Макееву. Однако практически сразу после преображения Алена Рапунцель рассталась с избранником, заявив, что дальше им не по пути.
Звезда "Дома-2" довольна результатом операций. Она опубликовала в своем микроблоге в "Инстаграм" видео посещения врачей и показала, какими стали ее грудь и нос. "Даже не верится, что прошло уже две недели. Мне очень приятно, что вы проявляете столько внимания и заботы", – отметила Алена Рапунцель.
По признанию участницы "Дома-2", в новом теле ей живется очень комфортно, а боли уже практически нет. "Я вам даже передать не могу свои ощущения, когда сегодня в зеркале я увидела новую грудь", – поделилась девушка. Вместе с тем Алена Рапунцель посоветовала своим поклонницам, которые тоже хотят изменить внешность, смело идти к поставленным целям, но лишь под присмотром профессионалов.
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