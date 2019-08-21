Новый любовник позвал Рапунцель замуж

Звезда шоу "Дом-2" спровоцировала слухи о помолвке с Романом Макеевым. Алена Рапунцель поделилась радостью с поклонниками в Stories своего Instagram-аккаунта.

Участница телестройки, недавно представившая своего нового избранника, показала кольцо на безымянном пальце правой руки. "Вот так..)" – подписала кадр девушка, добавив смайлик-сердце.

Отношения Алены Рапунцель и ее нового бойфренда развиваются очень быстро. Так, Роман Макеев заявил, что хочет, чтобы избранница родила ему дочь, сообщает "Вокруг ТВ". Сама звезды реалити-шоу не устает говорить о том, что она счастлива.

Для многих поклонников "Дома-2" сюрпризом стал тот факт, что Роман Макеев уже сделал Алене предложение – она показала в микроблоге подаренное ей кольцо, – ведь известно, что он только Рапунцель предложение. Ведь он совсем недавно расстался с женой и оставил 15-летнего сына.

Как писали "Дни.ру", после того, как мужчина официально стал участником "Дома-2" (до этого он работал оператором на телепроекте – Прим. ред.), он во всеуслышание заявил, что Алена Рапунцель станет его последней женщиной в жизни. По его словам, именно ради участницы телестройки он бросил семью. И его не пугает ни наличие маленького сына у девушки, ни то, что на проекте рядом с ними постоянно будет отец ребенка Илья Ябарров.

Напомним, Алена Рапунцель родила от Ильи Яббарова сына, позже оставив возлюбленного. Некоторые поклонники звезды шоу "Дом-2" настроены скептически. Они уверены, что участница проекта слишком быстро начала новые отношения, и ей следует сосредоточиться на воспитании ребенка.