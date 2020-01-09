Оскорбившая россиян Самбурская показала истинное лицо звезды "Универа"

Звезды сериала "Универ. Новая общага" отлично проводят время на роскошном курорте. Настасья Самбурская и Наталья Рудова вместе улетели на Бали.

Знаменитости на отдыхе уже неделю. Девушки загорают, купаются и делают фото и видео для соцсетей. Звезды сериала "Универ", как показалось, ничего не скрывают от поклонников.

Так в свежем "Сторис" в "Инстаграм" Самбурская раскрыла секрет Рудовой. Она показала истинное лицо подруги.

"Мало кто знает, что на самом деле Наталья Рудова на ночь снимает свое лицо", – заявила Настасья.

После она направила объектив камеры на Наталью, которая делала омолаживающую процедуру. Рудова с косметологической маской на лице удобно устроилась на белоснежных подушках и явно не ожидала, что ее будут снимать в таком виде. К слову, на шутку подруги звезда сериала "Универ", судя по всему, не обиделась, она лишь рассмеялась в ответ.

Отметим, что ранее Настасья Самбурская заявила, что отдых на Бали омрачают другие российские туристы. По словам актрисы, соотечественники не умеют вести себя в общественных местах.

"Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку! Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили очень много денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться😩 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала звезда сериала "Универ.Новая общага" в микроблоге.

Отметим, что пост Настасьи вызвал неоднозначную реакцию общественности. Некоторые интернет-обыватели из России посчитали публикацию оскорбительной.