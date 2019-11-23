"Водку и ствол в студию": Самбурскую высмеяли за новое увлечение

По словам звезды, поп-музыка не ее направление, так как она не хочет бегать с "голой попой" на сцене. Поэтому, она решила петь именно в жанре шансон.
Хардамов сразу же спросил, что должно было произойти такого в жизни Настасьи, раз она решила податься в шансонье. Актриса призналась в том, что не видит в этом жанре ничего такого уж странного.
"Я даже выбрала себе новый псевдоним. Нара Шконкина. Или Вера Прежняя", – шутливо добавила она.
Услышав признание Самбурской, Воля и Харламов сразу же начали шутить на тему нового увлечения звезды. Гарик даже напел несколько строчек, которые, по его мнению, должна исполнить Настасья.
"Отсидела в универе восемь лет... Виноват паскуда Слепаков. Или ... Берешь заточечку и Арарату в почечку?" – развлекся Харламов.
Павел Воля сразу предложил девушке выступить на конкурсе "Шансонье года". На это предложение актриса ответила, что Паша уже опоздал, и она в прошлом году уже стала "Открытием года" на этом мероприятии. А затем звезда спела куплет своей новой песни.
"Водку и ствол в студию!" – смеясь заявил Воля.
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