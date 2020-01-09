Народ бросился к Малышевой после ее рассказа о борьбе с раком

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала свою историю о борьбе с раком. После этого народ буквально бросился к знаменитости за помощью.

Теледоктор описала этапы своего лечения и призвала россиян начинать заботиться о себе раньше, чем симптомы заболевания станут проявляться остро. Медик отметила, что на самых первых стадиях любую болезнь можно вылечить довольно быстро и практически безболезненно.

"У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь – предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)", – передает слова Елены телеканал "360".

Малышева добавила, что полгода назад врачи делали ей гастроскопию и нашли эрозийные образования в пищеводе и желудке. По словам звезды отечественных голубых экранов, эрозия может привести к язве, а впоследствии перерасти в рак. Таким образом, важно предотвратить развитие заболевания именно на первой стадии. Стоит заметить, что в случае Елены такая профилактика подействовала – теледоктор отметила, что ее новообразования уже зажили.

Кроме того, врач посоветовала заранее заботиться о своем здоровье и проходить обследования: "Это будет ваш ответ раку! Не ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. Если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит!"

Поклонники Малышевой тотчас ринулись к ней за советами по теме гастроэнтерологии. Многие рассказали о том, какие препараты пьют и какие диагнозы им поставили медики. Большинство подписчиков знаменитости уже привыкли, что нередко Елена может посоветовать им, к каким врачам стоит обратиться и какие лекарства принять.