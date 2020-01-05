Настасья Самбурская раздвинула ноги в ожидании мужа

Звезда сериала "Универ. Новая общага" любит дразнить пользователей Сети. Настасья Самбурская говорила о том, что замужество – далеко не самое важное в ее жизни. Однако своим новым постом в "Инстаграм" она дала повод в этом усомниться.
Сейчас артистка отдыхает на острове Бали, откуда делится фотографиями. Большинство из них сделаны в юмористическом стиле. Так, знаменитость опубликовала в "Инстаграм" кадр, на котором запечатлена с подругами.
На снимке она, стоя у дороги, высоко задрала ногу, показав шикарную растяжку. "Ищу мужа. Ой, таксиста!", – заявила Настасья Самбурская.
Большинство поклонников оценили юмор певицы. Но нашлись и те, кто раскритиковал артистку за ее нескромный внешний вид. "Характер убавь. Найдешь таксиста, ой, мужа", "Без мейка страшно", – написали звезде хейтеры. Настасья Самбурская не растерялась и ответила недоброжелателям. "А ты не бойся. Тебе меня только на фотографиях без мейка разглядывать", – едко парировала злопыхателю актриса.
Популярные темы форума
Мерзкие,лживые РОДСТВЕННИКИ !
Мерзкие родственники
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Лондон или Нью Йорк? На ПМЖ
А мне, блин, нравится Отмороженный, а вам? Он похож на фан Томаса.
МИНЕТ ДЕД МОРОЗ
1 Января.
Гостья ....
Новогодний Стол.
Обрезание?