Настасья Самбурская впала в депрессию

Артистка поделилась переживаниями. Настасья Самбурская рассказала об обстоятельствах, которые отняли у нее массу нервов и денег.

Знаменитость многое сделала для того, чтобы осуществить свою мечту – купить собственную квартиру. Певица призналась, что не ожидала, что ремонт доставит ей столько проблем.

Настасья Самбурская уже уволила несколько дизайнеров, разгребая их ошибки, и очень боится новых промахов. "Просто проклятие какое-то! Я беру уже четвертого дизайнера. Первая, Елена, очень хорошо наварилась на откатах. Законы у нас достаточно странные, так что ей невозможно что-то предъявить", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

По словам Настасьи Самбурской, дизайнер подсовывала ей все самое дорогое. У актрисы же не было времени, чтобы разбираться в ценах и вдаваться в остальные подробности – она положилась на специалиста. "А когда очнулась и решила проверить ее, обнаружила, например, что она подсунула мне столешницу за 500 тысяч, которая в итоге обошлась мне в другом месте в 200", – пожаловалась исполнительница.

Не повезло актрисе и с бригадой. "Да и строители попались такие, что в санузле стены запузырились, половина теплого пола не работает. Все кривое и косое, как будто ребенок строил", – поделилась Настасья Самбурская.

Она добавила, что ремонт в квартире длится уже два года, и жить в таком помещении артистке крайне некомфортно. "Все, больше не могу об этом! Начинаю впадать в депрессию!" – призналась Настасья Самбурская.