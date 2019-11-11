"Сама в шоке": Самбурская предстала в неожиданном образе

На фотографии, опубликованной в социальных сетях, артистка запечатлена с короткими светлыми волосами. Дерзкий образ она дополнила красной помадой. "Сама смотрю и в шоке... Блондинка с короткой стрижкой", – поделилась с подписчиками Настасья Самбурская.
Многие пользователи пришли в восторг от смелого образа артистки. "Ну очень круто! Прям сильно хорошо!", "Огонь", "Хороша", "Вам очень идет", "Шикарная блондинка", – делились мыслями подписчики. Один из поклонников даже сравнил звезду с американской актрисой Скарлетт Йоханссон.
Среди восторженных комментариев были и негативные. Некоторые пользователи заявили, что темный цвет волос больше подходит актрисе. "Зачем? Вам так идет черный цвет", – выразил мнение подписчик. Спустя время Настасья Самбурская успокоила недовольных: оказывается, снимок был сделан два года назад.
Ранее звезда сериала "Универ. Новая общага" показала провокационный кадр, где она позирует в черном кружевном белье. В подписи к посту актриса рассказала, что не приветствует, когда знаменитости пытаются привлечь внимание публики обнаженной фигурой.
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