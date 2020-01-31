64-летний Владимир Кузьмин обнародовал интимные фото с молодой женой

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова снова вместе. Известный музыкант сделал исключение и показал личные снимки.

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова состояли в браке 17 лет. Однако потом их отношения прекратились, потому что музыкант увлекся яхтсменкой Светланой Карпухиной. Но и Трофимова просто так из жизни артиста не исчезла: она ходила на его концерты, общалась с детьми. А недавно стало известно, что Кузьмин вернулся к жене. Более того, якобы пара намерена заново пожениться.

Екатерина эти данные не отрицает, однако убеждена, что "главные клятвы" верности друг другу они давно дали. Оказывается, супруги обвенчались. Когда именно это произошло, точно не известно, но очевидно, что не вчера. Об этом рассказал и сам Кузьмин. Рок-музыкант сообщил, что событие не было тайным, как передают СМИ.

Певец обнародовал фото с такого сугубо интимного мероприятия, как венчание. Отметим, что многие люди, которые прошли аналогичный обряд, настаивают на том, чтобы их не снимали в столь важный момент. А если все же делают снимки, то предпочитают их никому не показывать. Что касается Кузьмина, то он к этому аспекту относится более лояльно. Кадры он выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Певица Катя Лель в комментариях поздравила супругов. "Вау! Красавцы!!! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша!!! Абсолютного вам счастья!!!🙏🏻💝👏🏻🌸🌷☀️😘" – пожелала артистка Владимиру Кузьмину и Екатерине Трофимовой. Фанаты рассыпались в комплиментах паре, отметив невероятную красоту и свежесть супруги исполнителя. Другие пользователи Сети признались, что с нетерпением ждут свадебных фото.