Певец Владимир Кузьмин расцвел после воссоединения с бывшей женой

Накануне певица Катя Лель рассказала подписчикам, что встретилась с Владимиром Кузьминым и его бывшей супругой. Состоялась беседа, во время которой они поделились творческими идеями.
"Как приятно, когда музыкант музыканта понимает с полуслова. Талантливый Владимир Кузьмин делился своими новыми творческими мыслями", – отметила Лель в личном микроблоге.
Исполнительница разместила короткий видеоролик, на котором она стоит рядом с певцом и его возлюбленной – Екатериной Трофимовой. В кадре Владимир Кузьмин увлеченно смотрит на экран смартфона и пытается что-то показать спутницам.
Поклонники пришли в восторг от поста знаменитости. Многие пользователи заявили, что певец заметно похорошел и даже стал выглядеть моложе. По их словам, бывшая супруга Владимира Кузьмина тоже светится от счастья.
"Володя опять с Катюшей", "Я одна из многих его поклонниц. С огромным удовольствием слушаю его музыку. Талантище", "Талантливый человек потому и делится, что знает: делится с талантливым человеком", – выразили мнение очарованные подписчики.
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