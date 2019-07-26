Кузьмин рассказал о переменах после разрыва с Пугачевой

Исполнитель объяснил, что изменилось в его жизни после расставания с Примадонной. Именно благодаря совместному творчеству с Пугачевой Владимир Кузьмин стал популярен. Их песня "Две звезды" стала настоящим хитом.
Артист признался, что в сотрудничестве с певицей был один негативный момент. Дело в том, что рок-музыкант привык играть тяжелую музыку, а в совместном творчестве с возлюбленной ему пришлось перестраиваться на более попсовый лад.
Владимир Кузьмин также заявил, что больше всего его стала расстраивать ситуация на своих концертах после расставания с Аллой Пугачевой, сообщает Teleprogramma.pro. На его выступления стала приходить совершенно разношерстная публика. "Зритель какой-то непонятный пошел на мои концерты после расставания с Аллой… Они не понимали, что я делаю, а я не понимал, что они забыли на моих концертах", – Владимир Кузьмин.
По признанию музыканта, ему пришлось сильно постараться, чтобы обрести своего зрителя после разрыва с исполнительницей. Напомним, Владимир Кузьмин и Алла Пугачева поссорились и перестали петь вместе в 1987 году. Сейчас Примадонна счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Гарри и Лиза. Что касается личной жизни Владимира Кузьмина, по слухам, он состоит в браке с 27-летней музыкальным менеджером Светланой Карпухиной.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Кому на Руси жить хорошо?
Толстые ноги
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Повышенное давление
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Забрал подаренную машину
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Насилие в семье
Мне 35 и у меня не было секса
Болит зуб мудрости
хоть бы войны не было!
девушку убили на детской площадке
О "Мавроди"и нашего времени.
Токсикоз
Спалила его измену
He вeзёт