Кузьмин рассказал о переменах после разрыва с Пугачевой

Музыкант стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Владимир Кузьмин рассказал, что многим обязан своей экс-возлюбленной – певице Алле Пугачевой.

Исполнитель объяснил, что изменилось в его жизни после расставания с Примадонной. Именно благодаря совместному творчеству с Пугачевой Владимир Кузьмин стал популярен. Их песня "Две звезды" стала настоящим хитом.

Артист признался, что в сотрудничестве с певицей был один негативный момент. Дело в том, что рок-музыкант привык играть тяжелую музыку, а в совместном творчестве с возлюбленной ему пришлось перестраиваться на более попсовый лад.

Владимир Кузьмин также заявил, что больше всего его стала расстраивать ситуация на своих концертах после расставания с Аллой Пугачевой, сообщает Teleprogramma.pro. На его выступления стала приходить совершенно разношерстная публика. "Зритель какой-то непонятный пошел на мои концерты после расставания с Аллой… Они не понимали, что я делаю, а я не понимал, что они забыли на моих концертах", – Владимир Кузьмин.

По признанию музыканта, ему пришлось сильно постараться, чтобы обрести своего зрителя после разрыва с исполнительницей. Напомним, Владимир Кузьмин и Алла Пугачева поссорились и перестали петь вместе в 1987 году. Сейчас Примадонна счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Гарри и Лиза. Что касается личной жизни Владимира Кузьмина, по слухам, он состоит в браке с 27-летней музыкальным менеджером Светланой Карпухиной.