Шурыгина раскрыла интимную тайну

20-летняя уроженка Ульяновска написала, что лишилась невинности в 15 лет. Как сообщила девушка подписчикам, она не жалеет об опыте, однако посоветовала "так рано не начинать, а хотя бы с 17".
Звезда шоу "Пусть говорят" рассказала о предпочтениях в сексе. Один из подписчиков попросил рассказать о любимой позе. "Если выбирать прямо самую любимую, то сверху", – заявила Шурыгина. Отвечая на вопрос поклонника, сколько у нее было партнеров, Диана насчитала десять парней и пять девушек.
Она ответила и на менее пошлые вопросы интернет-пользователей. Например, подробно рассказала о пирсинге. Первым опытом стали уши – их Шурыгиной прокололи в девять лет. В подростковом возрасте блогер украсила серьгой пупок, а в 16-17 – язык, губу и трагус (хрящ). Как отметила Диана, все проколы зажили хорошо, кроме пупка.
После развода с оператором Первого канала Андреем Шляниным Диана Шурыгина стала встречаться с Денисом Ребровым – молодым миллионером, разбогатевшим на криптовалюте и соцсетях. Парочка весело проводит время на дорогих курортах.
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