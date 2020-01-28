"Хочет быть матерью": разведенную Шурыгину уличили во вранье

Продюсер Диана Бичарова раскрыла подробности личной жизни Дианы Шурыгиной. Она отметила, что девушка лукавила, рассказывая о причинах развода с экс-супругом.

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Бичарова рассказала, что о дальнейшем творческом пути Шурыгиной речь не идет. Она отметила, что девушка реализовала себя как женщину, но не как блогера.

"На творческой карьере у нее поставлен крест. Ей уже, мне кажется, это не нужно. Но как женщина она состоялась и, как я знаю, она хочет быть женой и матерью, и я желаю ей всяческих успехов и удачи", – высказалась Диана о бывшей подопечной.

Бичарова отметила, что развод Шурыгиной ее опечалил. Продюсер подчеркнула, что замужество для скандальной знаменитости обернулось разочарованием и стало негативным опытом. Женщина самолично участвовала в подготовке свадьбы Дианы.

Впрочем, ранее блогер говорила, что причиной развода стало ее нежелание иметь детей и неготовность к семейной жизни. По ее словам, Шлянин очень хотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако девушка не готова была исполнять родительские обязанности.

Если верить словам Бичаровой, то становится заметно, что во время официальных заявлений для прессы Шурыгина лукавила насчет причин разрыва с экс-мужем. Стоит заметить, что помимо сотрудничества двух медиаперсон связывает близкая дружба.