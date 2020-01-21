Краб за 20 тысяч рублей: неприлично дорогой отдых Шурыгиной

Разведясь с супругом, девушка быстро закрутила роман с миллионером Денисом Ребровым. Молодой человек заработал состояние на криптовалютах и социальных сетях. Сразу после Нового года они отправились на горнолыжный курорт в Скандинавию.
Пара остановилась в роскошном отеле Design Hotel Levi. Восемь ночей обошлись им в 210 тысяч рублей. Номер имел прямой выход в спа-зону и отдельный шведский стол. Правда, возлюбленные обедали и ужинали в ресторанах и кафе. Средний чек там равен 15 тысячам.
"Посетили заведение, где подают морепродукты. Знаете, там цены намного ниже московских. Так, краб весом целых три килограмма обошелся нам в 20 тысяч рублей. В список трат вошли также аренда снегоходов, экскурсии, спортивное снаряжение, частный инструктор. В общей сложности мы потратили 600 тысяч", – рассказал Ребров в разговоре с корреспондентами StarHit.
Впрочем, Денис может себе позволить исполнять любой каприз Дианы. Молодой человек прилично зарабатывает. Пара уже наслаждалась экзотикой жарких стран, к примеру, Бали. В этот раз они приняли решение отправиться в заснеженные края.
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