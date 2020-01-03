"Она снова это сделала": Жасмин подбила Навку на авантюру

Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звезды исполнили композицию "Пусть настанет наш год".
Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса, черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристки дополняли крупные украшения из металла стального оттенка.
"Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. С моей Жасмин не страшно. Нам так хотелось поделиться своим отличным настроением и позитивом. Я счастлива, что в моей жизни есть место новому, непривычному, интересному и творческому!" – написала Татьяна Навка в личном "Инстаграм".
По словам спортсменки, ее младшая дочь Надя Пескова осталась в восторге от номера. Девочка отметила, как замечательно ее знаменитая родительница смотрится в кадре.
"Даже моя Надюша сказала: "Мама такая красивая!" Один из лучших комплиментов вечера", – добавила Татьяна Навка.
Отметим, что фигуристка не первый раз пробует себя в качестве вокалистки. Минувшей весной она выступила как приглашенная звезда на сольном концерте Жасмин. Пела Татьяна Навка и в прошлогоднем новогоднем "огоньке". Тогда спортсменке пришлось работать на заледенелой Триумфальной площади. Несмотря на мокрый снег, который летел в лицо, фигуристка, облаченная в белую шубу и вечернее платье, выглядела роскошно.
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