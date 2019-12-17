Вырядившаяся Навка восхитила народ пикантным внешним видом

Звезда льда предстала в черной блузке в горошек и брюках с завышенной талией, усыпанных стразами. Волосы знаменитость собрала в хвост, чтобы продемонстрировать крупные серьги. Образ Татьяны Навки завершили серебристые туфли. Алина Загитова пришла на съемку в белом мини-платье с нежным принтом и синих туфлях.
Снимком и видео с площадки Навка поделилась в "Инстаграме". "Сегодня вечером. "Вечерний Ургант". Я смеялась очень!" – подписала она фото.
Поклонники восхитились обеими фигуристками. "Девочки, вы такие Красотки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!", "С Навкой Загитова в надежных руках", "Какой наряд крутой у Татьяны, а Алина девочка нежная", "Роковая красотка и такой макияж, стильно", "Навка в таком пикантном наряде, уф", "Крутой выпуск, Загитова еще так юна, а Татьяна такая сногсшибательная", – высказались фолловеры Татьяны Навки.
Как писали "Дни.ру", ранее олимпийская чемпионка прокомментировала известие о том, что 17-летняя фигуристка собралась приостановить профессиональную карьеру. Татьяна Навка считает, что Алина Загитова приняла мудрое решение. По ее словам, в этом году девушка должна сдать ЕГЭ и подготовиться к поступлению в вуз.
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