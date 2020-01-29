"Сесть на лицо и поерзать": Рудову публично распекли за сомнительное творчество

То, как Наталья Рудова зарабатывает на жизнь, нередко становится предметом жарких споров. Сплетни не обошли своим вниманием и популярные блогеры.
Звезда шоу "Дом-2" Рустам Солнцев, который теперь покоряет интернет, на днях взял интервью у известного в Сети косметолога Оксаны Овсепян. В ходе беседы они обсудили внешность и характер актрисы. Солнцев отметил, что Рудова выглядит симпатично, а в ее глазах есть "задоринка". Но вместе с тем он назвал женщину артисткой "дубайских искусств", пояснив, что за ней закрепилась сомнительная слава.
"Так поговаривают, что она "дубайская" артистка. Ее главная роль – это сесть на чье-то лицо и поерзать, извиняюсь за мой французский", – откровенно высказался Рустам.
Также блогер поинтересовался у своей собеседницы о том, почему Наталья Рудова до сих пор одинока. Овсепян предположила, что таким состоятельным женщинам "трудно просто следовать за мужчиной", потому что у них "все есть".
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