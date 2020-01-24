"Кто пустил без шапочки?": звезда "Универа" Рудова голая заявилась в бассейн

36-летняя звезда сериала "Универ" Наталья Рудова обнажилась для съемки в мужском журнале. "Голые" фото артистки никого не смутили. На теле знаменитости почти не осталось мест, которые поклонники не лицезрели.

Эротичные снимки Натальи Рудовой часто украшают обложки глянцевых изданий. Звезда сериала "Универ" не боится раздеться перед камерой и показать роскошное тело.

Поклонники так привыкли к пикантным фото Натальи, что ее изображения перестали действовать возбуждающе на них. Более того, интернет-обыватели порой высмеивают "голые" кадры. Так, например, свежий пост Рудовой в "Инстаграм" позволил подписчикам поупражняться в остроумии.

Звезда сериала "Универ" опубликовала фото, на котором позирует в бассейне обнаженной. "Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви и будь свободна..." – написала Рудова.

Интернет-пользователи тут же принялись подтрунивать над артисткой. Обыватели отметили, что у знаменитости отличный купальник, а также отчитали ее за то, что она без шапочки для плавания. Фото голой Натальи Рудовой можно посмотреть тут.

"Кто Вас пустил в бассейн без шапочки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я думал, что это картина...", "Русалка, Наташа, ты голенькая?😊😊😊", "Безумно красиво 😍", "Часы одела, а трусы забыла)", "Фото классное но не могу понять, под водой вы или нет как то странно получилось, но хочу подметить очень интересно 👍", "Классный купальник👍🔥😉", "Ну если тонет значит хороший человек", – писали поклонники актрисы сериала "Универ".