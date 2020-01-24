"Кто пустил без шапочки?": звезда "Универа" Рудова голая заявилась в бассейн

Эротичные снимки Натальи Рудовой часто украшают обложки глянцевых изданий. Звезда сериала "Универ" не боится раздеться перед камерой и показать роскошное тело.
Поклонники так привыкли к пикантным фото Натальи, что ее изображения перестали действовать возбуждающе на них. Более того, интернет-обыватели порой высмеивают "голые" кадры. Так, например, свежий пост Рудовой в "Инстаграм" позволил подписчикам поупражняться в остроумии.
Звезда сериала "Универ" опубликовала фото, на котором позирует в бассейне обнаженной. "Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви и будь свободна..." – написала Рудова.
Интернет-пользователи тут же принялись подтрунивать над артисткой. Обыватели отметили, что у знаменитости отличный купальник, а также отчитали ее за то, что она без шапочки для плавания. Фото голой Натальи Рудовой можно посмотреть тут.
"Кто Вас пустил в бассейн без шапочки? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я думал, что это картина...", "Русалка, Наташа, ты голенькая?😊😊😊", "Безумно красиво 😍", "Часы одела, а трусы забыла)", "Фото классное но не могу понять, под водой вы или нет как то странно получилось, но хочу подметить очень интересно 👍", "Классный купальник👍🔥😉", "Ну если тонет значит хороший человек", – писали поклонники актрисы сериала "Универ".
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