"Сладенькая": влажная Рудова показала крепкий зад

Новогодние каникулы Наталья Рудова провела на острове Бали. На сказочном курорте знаменитость сумела совместить приятное с полезным: не только вдоволь накупалась в океане и позагорала, но и приняла участие в смелой фотосессии для известного мужского издания.
"ГРЕЙТЕСЬ! 🤤 Это одна из самых красивых фотосессий любимого журнала на острове Бали! Мечтала вам ее показать! Просто невероятные снимки!!! Ищите во всех магазинах страны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала звезда сериала "Универ" в "Инстаграм", опубликовав обложку нового выпуска.
Наталья запечатлена у края бассейна. Актриса, облаченная в слитный купальник черного цвета, демонстрирует на камеру крепкий зад.
Большинство подписчиков звезды сериала "Универ" пикантным фото остались довольны. Возбужденные мужчины не уставали писать Рудовой комплименты. Попу Натальи интернет-обыватели называли "орехом". Естественно, не обошлось без критики: особо придирчивые пользователи Сети писали, что на снимке слишком много ретуши.
"НАКАНЕЦТА🐾🖤😈 Наконец-то мир увидит эту красоту🔥❤️Попка перфекто 👑", "Вот это подарок, Натуся! 😍 В рамочку и на стену! 😀Не, правда, земная сестренка богини Венеры! 😘", "Ну такое))без Фотошопа нельзя было?)", "Смысл этих фотосессий, если все знают, как вы выглядите в жизни? 🤦🏻♀️🤷🏻♀️", "А как она выглядит в жизни?", "Гораздо лучше и моложе, как Маленькая девочка 😍, а тут как взрослая девушка 😄", "Ах Рудова! Какие у Вас выдающиеся способности!!!", "Хороший фотошоп👌", "Этот "орех" наведет на грех😂", "Сладенькая 🤤", – писали поклонники звезды сериала "Универ".
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