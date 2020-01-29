"Люди имели право": оскорбившую россиян Наталью Андрейченко поставили на место

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян высказался о скандальной истории с Натальей Андрейченко. Он уверен, что артистка повела себя неправильно, отчитав беспокоившихся за нее поклонников.

"Интересные дела. Сначала представитель Андрейченко поставил всех на уши в соцсетях, рассказав о ее "исчезновении", а теперь после того, как она "нашлась", Наталья почему-то сделала выволочку тем, кто за нее переживал и, разумеется, эмоционально отреагировал на ее "возвращение", – отметил собеседник "Дни.ру". По его словам, люди имели право заподозрить артистку в пиаре.

"И не надо их за это называть "больными" и "зомби", – заявил эксперт. При этом он добавил, что никто не просит Наталью Андрейченко отчитываться о каждом ее шаге. "Если публичный человек хочет отключиться от внешнего мира, то он должен хотя бы предупредить об этом своих близких и тех людей, с которыми работает, чтобы они не поднимали панику на широкую аудиторию", – высказался Манукян.

"Если бы Наталья Андрейченко предупредила своих близких и сотрудников, то никто бы и не подумал отвлекать ее от сатсангов, ритритов и дальнейшего духовного саморазвития", – отметил эксперт. По его словам, практика "мауна" действительно требует полного молчания и отключения от связи с внешним миром, но знают об этом далеко не все.

"Судя по реакции Натальи Андрейченко, я тоже уже теперь склоняюсь к тому, что это было дикое недоразумение, но надо не обвинять людей, а спокойно им все разъяснять. Именно так себя ведут люди, которые находятся на пути к просветлению", – заключил Манукян.