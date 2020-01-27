Бесследно пропала актриса Наталья Андрейченко

Помощник не может связаться с Натальей Андрейченко. Он официально обратился к публике за помощью в поисках звезды фильмов о Мэри Поппинс.

Официальный представитель Натальи Андрейченко Ян Трунцев обратился к общественности через ее страницу в "Инстаграм". Он опубликовал фотографию 63-летней актрисы и рассказал, что более суток та не выходит на связь.

"В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... В последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", – рассказал Трунцев.

Он отметил, что Марэт связалась с ним сама, а вот Наталья пока молчит. "Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим", – пообещал он.

С Яном связались журналисты. Он рассказал, что перед исчезновением Андрейченко была нездорова. "Наталья накануне болела. Она плавала в бассейне, и у нее поднималась температура. Она простудила ухо, и из-за этого произошло воспаление, и она пила антибиотики. Она мне об этом говорила. Марэт сказала, что она уехала на машине за рулем. Больше на связь не выходила, это очень странно с учетом того, что она плохо себя чувствовала", – цитирует Трунцева телеканал "360".

Мужчина выразил надежду, что о местоположении Натальи Андрейченко что-то знает ее сын Дмитрий, который живет в Швейцарии. Однако и с ним не получается связаться. "Я не могу дозвониться до ее сына по тому номеру, который у меня есть, чтобы узнать хоть какую-то информацию. У меня есть телефон ее помощника в Мексике, и он ответил, что он на выходных. Сегодня понедельник, но у него рабочий день из-за разницы в восемь часов еще не наступил", – пожаловался представитель актрисы.