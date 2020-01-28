"Зашли, накакали и ушли": Наталья Андрейченко откровенно о нападении

Наталья Андрейченко прокомментировала шумиху, которая появилась после ее исчезновения. Актриса удивлена, получив множество негативных и откровенно оскорбительных отзывов.

Все началось с того, что официальный представитель Ян Трунцев сообщил, что пропала Наталья Андрейченко. Якобы артистка более суток не выходит на связь. В последний раз ее видели друзья в Канкуне, тогда она пожаловалась на усталость и вскоре уехала домой. Потом телефон Натальи был отключен.

На уши были поставлены все друзья, знакомые и родственники Андрейченко. Связались даже с ее сыном Дмитрием, который живет в Швейцарии. Вскоре звезда фильмов о лучшей няне Мэри Поппинс объявилась. Она объяснила, что никуда не пропадала, а просто взяла паузу из-за усталости – отключила телефоны и удалилась в джунгли на духовные практики.

Разразился скандал. Фанаты обвинили Наталью Андрейченко в пиаре. Якобы актриса специально выдумала всю эту историю с исчезновением, чтобы прорекламировать свои лекции, которые намерена в ближайшие дни запустить. В ответ актриса выступила с видеообращением. "Я в таком шоке. Ребят, у меня такое чувство, что вы все больны", – высказалась артистка, на которую напали в "Инстаграм".

Наталья Андрейченко удивлена тому, что люди не смогли понять, что она может спокойно отключить телефон и не зависит от внимания общественности и его одобрения, в отличие от многих ее коллег. "Заходите ко мне в "Инстаграм", вы даже не являетесь моими подписчиками, просто так зашли, накакали и ушли", – сказала актриса.

Она призвала людей, не разделяющих ее интересы, не посещать ее аккаунт, потому что они ее не поймут. "Я человек духа, я свободный человек. Я абсолютно-абсолютно свободный человек и действую по законам Божьим, по законам Вселенной. Самое главное – по законам своего сердца. Что просит у меня сердце, то я и делаю. Если я хочу выключать телефон, я его выключаю. Я ни перед кем не отчитываюсь", – сообщила Наталья Андрейченко.

В заключение она добавила: "Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись. в чем дело".