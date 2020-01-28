"Я умираю": объявившаяся Наталья Андрейченко кричит от одиночества и болезни

Накануне, 27 января, помощник объявил о пропаже Натальи Андрейченко. По его словам, актриса перестала выходить на связь более суток назад. Общественность переполошилась. К счастью, звезда фильмов о Мэри Поппинс нашлась и обнародовала видеообращение.

"Друзья мои!!!!!!!! Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами..." – написала в сопровождении к видео Наталья Андрейченко.

В ролике же актриса для начала поблагодарила всех за заботу и внимание, призналась, что не ожидала, что так много людей начнут ей писать, разыскивать и беспокоиться. Она рассказала, что была в гостях и бросила фразу, что очень устала. А потом отправилась домой и выключила телефон, напрочь забыв, что обычно эти друзья звонят ей и спрашивают, доехала ли она до дома.

Наталья Андрейченко уточнила, что ей очень важно периодически отключаться от мира, тогда она начинает жить полной жизнью. "Тогда я вместе с собой, с Наташей, тогда я вместе с Богом, тогда я наедине с собой (кричит. – Прим.ред.), с природой, я могу разговаривать с космосом, я свободна, я летаю, я знаю, что я никто-никто-никто и ни от кого ничего не жду", – объяснила актриса.

Она вспомнила аналогичную историю, когда тоже вот так "пропала". "96 год, очень сложная ситуация, не хочу вдаваться в подробности, вот так она меня сжала (сцепила пальцы. – Прим.ред.), просто невозможно. И выход этого, и я долго вне дома, и у меня в Лос-Анджелесе семья: и муж, и двое детей, и мне надо ехать на Рождество и Новый год, а в это время предложения, от Ворошилова "Что? Где? Когда?"выходить с моей музыкой, с моей песней в эфир... И вот очень неприятная женщина встретилась, я заболеваю, прекрасно понимаю от чего... То есть заболеваю, температуры нет, но я просто понимаю, что я умираю..." – рассказала Наталья Андрейченко.

Все это сопровождалось постоянными телефонными звонками, и актриса почувствовала, что не знает, что ей делать. "Я понимаю: или сейчас эта ситуация меня раздавит или я сохраню Наташу..." – сообщила артистка. Тогда она приняла волевое решение и отключила все телефоны и оборвала все контакты на неделю. А когда включилась в жизнь обратно, оказалось, что ничего не произошло.

"Вообще ничего не случилось. То, что все боятся, оно не происходит, потому что оно в страхах. А страхи, они нереальны, их нет, это наша иллюзия, наша фантазия, только которая не в ту сторону работает", – заключила Наталья Андрейченко у себя в "Инстаграме".