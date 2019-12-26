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"А как же Эрнст?": беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца

Фото: www.globallookpress.com
26 декабря в прокат выходит широко разрекламированный Первым каналом фильм про декабристов "Союз спасения". Одну из ролей в картине исполняет Софья Эрнст, жена руководителя "первой кнопки" Константина Эрнста. Ради искусства красавице пришлось целоваться с посторонним мужчиной.

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В "Союзе спасения" значительная часть экранного времени уделяется подготовке к восстанию декабристов и боевым действиям на Сенатской площади 14 (26 декабря) 1825 года. Нашлось в ленте место и для любовной линии.

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 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Зрители наверняка оценят историю любви Леонида Бичевина, который играет одного из главных зачинщиков восстания Сергея Муравьева-Апостола, и Софьи Эрнст, исполнившей роль Анны Бельско. Какие у них там любовные сцены, какие объятия!

Напомним, что 29-летний подполковник Сергей Муравьев-Апостол за участие в восстании был приговорен Верховным уголовным судом к четвертованию, замененному на повешение. Он был одним из тех, чья веревка оборвалась, и, как остальные, повешен повторно.

Женат он, в отличие от многих других участников заговора, не был, наследников не оставил. Историки уверяют, что он состоял в переписке с некой мадемуазель Гюене (или Гюгене) из Швейцарии – гувернанткой соседей Муравьевых по имению. Сохранилось лишь одно письмо Сергея к ней, но про любовь там нет ни слова.

Зато на экране она будет во всей красе – Софья Эрнст постаралась! Бичевин, правда, признался, что изначально пробовался в картину с другой актрисой: "У нас были как обычные пробы, так и коллективные, а еще парные с претенденткой на роль Анны Бельской. Но на нее тогда пробовалась другая актриса".

Режиссер и продюсер в итоге решили снимать жену главы Первого канала Константина Эрнста, которая сегодня находится на сносях. "С Софьей нам замечательно работалось. Она прекрасный партнер, прекрасный человек. И с ней по-человечески очень комфортно общаться. Она немножко пацанка такая, своя. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось: мы могли и пошутить, и подколоть друг друга", – цитирует сексуального Бичевина vokrug.tv.

Неизвестно, как к любовным сценам с участием молодой жены отнесся Константин Львович. Однако на столичной премьере картины он счастливо улыбался.   

Автор: 26 декабря 2019, 14:29
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