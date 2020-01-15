Муцениеце объявила о расставании с Прилучным и новой свадьбе

Агата Муцениеце успевает не только строить карьеру, уделять внимание мужу Павлу Прилучному и воспитывать их двоих детей, но и регулярно ведет влог "Прилучные будни". Выпуски посвящены рабочей и частной жизни пары.
В свежем влоге Агата Муцениеце показала свои поездки в Великобританию и Германию. Интересно, что в Лондоне она пересеклась со своей коллегой Дарьей Мороз. Ранее в Сети ходили слухи, будто именно с ней Павел Прилучный изменяет жене. Однажды Агата даже опубликовала фотографию Дарьи в солнцезащитных очках, которую иронично подписала: "Подружилась с любовницей мужа) Поухаживала за ней) Подарила ей очки 🤩планирую отбить) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".
На сей раз актриса выступила с сенсационным сообщением. Приблизив к себе коллегу, Агата Муцениеце сказала в камеру: "Мы с Дашей хотели сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно. Я тоже вот недавно. И мы вместе проводим каникулы в Лондоне... Упс!".
В этот момент Дарья Мороз смачно поцеловала Агату Муцениеце в щеку. Та ответила ей аналогичным поцелуем. Затем обе засмеялись. "Кстати, думаю поменять фамилию. Приглашаю всех на нашу свадьбу", – объявила актриса.
Тут слово взяла сама Дарья Мороз. Она обратилась к Павлу Прилучному: "Пашк, ну как бы ты просто прое*** свой шанс". Очевидно, что таким нестандартным образом Агата Муцениеце и Дарья Мороз посмеялись над слухами о расставании актрисы с ее мужем.
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