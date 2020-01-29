Бывший любовник Аллы Пугачевой обвенчался с женой

О том, что 64-летний Владимир Кузьмин снова живет с 37-летней Екатериной Трофимовой, стало известно в ноябре прошлого года. Многочисленные поклонники с радостью восприняли эту новость. До этого музыкант строил отношения с женщиной, ради которой якобы и бросил жену после 17 лет брака.
Несмотря на расставание, бывшие супруги поддерживали отношения – Екатерина посещала концерты Владимира и даже путешествовала с его дочерью Соней. Что привело их к решению начать все заново, неизвестно. Ясно одно: Кузьмин и Трофимова сделали нечто более важное. Об этом рассказала журналистам сама Екатерина.
"Мы планируем пожениться, действительно. Пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка все произойдет в этом году. На самом деле мы с Владимиром уже обвенчались, так что главные клятвы верности друг другу дали", – цитирует бывшую жену Владимира Кузьмина StarHit.
Напомним, что певец прославился, исполнив дуэтом с Аллой Пугачевой композицию "Две звезды". Вскоре после этого он стал любовником Примадонны. Говорят, чего только не было во время их романа: и громкие скандалы, и пылкие примирения, и даже якобы аборт. Впрочем, союз двух ярких артистов был недолгим.
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