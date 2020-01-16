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Заметно изменившуюся Семенович заподозрили в беременности

Анна Семенович. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Анна Семенович всегда отличалась довольно пышными формами. Тем не менее, артистка за последние пару месяцев умудрилась набрать еще больше лишних килограммов.
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После выступления на новогоднем концерте в Сети стали активно обсуждать возможное интересное положение исполнительницы. Живот Анны настолько сильно выпирал, что многие решили, что Семенович беременна.

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Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Спустя две недели активных обсуждений светская львица сдалась. Она записала видеообращение, в котором оправдалась за лишние килограммы. Причем оно предназначалось непосредственно для журналистов, которые распространяют сплетни.

"Перед концертами в новогоднюю ночь я съела тазик оливье и запила это шампанским, и то, что вылезло мое пузико, это обычная реакция человеческого организма на такое количество майонеза и картошки", – призналась Семенович.

После этого артистка еще и опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте. Она заявила, что не понимает, зачем ограничивать себя в еде. "Последние пару лет меняется мода, и измученные голодом тростинки отходят из трендов на вторые места, а такие девушки с формами, как я,  лидируют", – заявила Анна.

16 января 2020, 13:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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