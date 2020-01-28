В семье Аллы Пугачевой произошло пополнение

Накануне невестка Примадонны поделилась радостным событием. Она рассказала о том, что ее старшая сестра Янина родила наследника.
"Только что моя сестра стала мамой!! Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник", – заявила счастливая жена внука Пугачевой.
Снимок с родственницей, которая в момент съемки находилась на последнем месяце беременности, Краснова опубликовала в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте. Девушки стоят на фоне новогодней елки.
Янина всего на три года старше 23-летней Алены. Но в отличие от сестры, возлюбленная внука Пугачевой пока не задумывается о материнстве. Молодые люди совсем недавно поженились. Сейчас они наслаждаются друг другом и много путешествуют.
Напомним, Пресняков-младший и Краснова сыграли свадьбу спустя четыре года отношений – летом 2017 года. Это было масштабное событие. На торжество, которое проходило в подмосковном поселке Жаворонки, съехалось огромное количество звезд российского шоу-бизнеса, чтобы поздравить внука Пугачевой и его новоиспеченную супругу.
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