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"Показала себя настоящую": как Шурыгиной удалось подцепить миллионера

Денис Ребров и Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/shurygina_vlog
Скандально известная Диана Шурыгина счастлива с новым избранником. Ухажер вертихвостки миллионер Денис Ребров по уши влюблен.
прочитано 1469 раз

По словам Дениса, он без ума от Дианы. Молодой мужчина закрывает глаза на то, что говорят о Шурыгиной за спиной. Звезда ток-шоу покорила его своей естественностью и непринужденностью.

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Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

"Говорю, как есть: она привлекла меня своим поведением при первой встрече. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую", – сказал журналистам Денис Ребров.

Миллионер отметил, что поначалу он был с Дианой только в рабочих отношениях. О романе не могло быть и речи – Шурыгина была замужем за оператором Андреем Шляниным.

"Началось все с офигенного ресторана с видом на Москву с высоты 356 метров. У нас была бизнес-встреча с Дианой и ее мужем, мы ужинали и общались. Было круто и легко. Мне было приятно и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер, и пришлось расходиться. Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил встретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встрече втроем в боулинге", – цитирует Дениса Реброва StarНit.

Еще до развода с мужем Шурыгину и Реброва часто видели вместе. Когда же Денис, сколотивший состояние на криптовалюте и продвижении аккаунтов в социальной сети, отвез Диану на курорт, стало ясно, их отношения давно не дружеские.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Диана Шурыгина и Андрей Шлянин официально развелись. Об этом девушка рассказала в личном "Инстаграм". Она сообщила, что причиной расставания с мужем стало ее нежелание иметь детей. По словам Дианы Шурыгиной, муж очень хотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако девушка еще не готова исполнять родительские обязанности.

10 декабря 2019, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Невеста покойника
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Гость
Умелая шлендра засадила парня ни за что. Не долго век и новым отношениям. Этот телок скорострел наверняка не видел прожженной телки, пусть наиграется.
Не учто кто то верит и в правду историю Шурыгиной 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ обычный пиар раскрутка и не более того а если есть связи посадить можно и за просто что по улице идёшь и никого не трогаешь
Гость
Ответить
Умелая шлендра засадила парня ни за что. Не долго век и новым отношениям. Этот телок скорострел наверняка не видел прожженной телки, пусть наиграется.
Гость
Ответить
никакой он не миллионер, по лицу видно. А такой же придурок , как она. И всё это новая дурь для обывателей. Не увлакайтесь очердной ерундой.
Гость
Ответить
Отец с матерью довольны. Их девочка стала известной благодаря соитию по пьяне в каком-то захолустном коттедже на вечерине подростков. Роман века. И позор на всю страну.
Гость
Ответить
Нашлии о ком писать!Шурыгину раскручивал сплетгик Малахов!Потом вышла замуж за оператлра,сейчас миллиардер,трудно верится!
Гость
Ответить
Приглашают на ТВ очередную шмоню и раскручивают свои поганые сториз.
Доярку пригласите или штамповчицу из цеха. Они вам покажут настоящую любовь и жизнь во всех тонах со средней зарплатой по стране в 11 тыщ.
Гость
Ответить
В начале мы были в рабочих отношениях... Это как? Миньет и куни?
Гость
Ответить
Кто такая Шурыгина, чтобы о ней писать? Шлюшка, прошмандовка, посикуха и <цензура>!
Гость
Ответить
Слушай ты, б - -ять, сидящая в нашем доме. Не надо подстраивать боли в ребре, включая катюхи пу разработки. Я никого не выбираю. Я не участвую ни в каких голосованиях. Со мной никто ни о чем такой не договаривался. Нет никаких голосований. Сами разбирайтесь между собой. Отстаньте все от меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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Шлянин пусть радуется, такое" счастье" можно подарить другому. Это не последнее увлечение распутной девки. Только красивого паренька жаль.
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