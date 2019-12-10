"Показала себя настоящую": как Шурыгиной удалось подцепить миллионера

Скандально известная Диана Шурыгина счастлива с новым избранником. Ухажер вертихвостки миллионер Денис Ребров по уши влюблен.

По словам Дениса, он без ума от Дианы. Молодой мужчина закрывает глаза на то, что говорят о Шурыгиной за спиной. Звезда ток-шоу покорила его своей естественностью и непринужденностью.

"Говорю, как есть: она привлекла меня своим поведением при первой встрече. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась показать себя настоящую", – сказал журналистам Денис Ребров.

Миллионер отметил, что поначалу он был с Дианой только в рабочих отношениях. О романе не могло быть и речи – Шурыгина была замужем за оператором Андреем Шляниным.

"Началось все с офигенного ресторана с видом на Москву с высоты 356 метров. У нас была бизнес-встреча с Дианой и ее мужем, мы ужинали и общались. Было круто и легко. Мне было приятно и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер, и пришлось расходиться. Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил встретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встрече втроем в боулинге", – цитирует Дениса Реброва StarНit.

Еще до развода с мужем Шурыгину и Реброва часто видели вместе. Когда же Денис, сколотивший состояние на криптовалюте и продвижении аккаунтов в социальной сети, отвез Диану на курорт, стало ясно, их отношения давно не дружеские.



Напомним, в начале декабря стало известно, что Диана Шурыгина и Андрей Шлянин официально развелись. Об этом девушка рассказала в личном "Инстаграм". Она сообщила, что причиной расставания с мужем стало ее нежелание иметь детей. По словам Дианы Шурыгиной, муж очень хотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако девушка еще не готова исполнять родительские обязанности.