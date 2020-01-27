"Принеси воды": задыхающийся от кашля сын Яковлевой начал бредить

Сын актрисы Елены Яковлевой тяжело заболел. Молодой человек начал бредить.

Денис рассказал, что его здоровье подкосил неизвестный вирус. Он отметил, что крайне редко простужается. Однако когда это происходит, поклонник татуировок чувствует себя максимально плохо.

"Срубает жестко. Все тело ломает, лимфоузлы воспаляются, а голова становится неподъемной. Мозги туго справляются с таким состоянием и начинают генерировать всякие флэшбэки, и от них успешно выстраивают ассоциативные цепочки, которые обычно мною убиваются в зародыше. Крыша едет, но от слабости над процессом никакого контроля", – посетовал Шальных.

Буквально несколько часов назад сын Яковлевой в своем инстаграм-аккаунте опубликовал новое видео. На нем молодой человек лежит на диване у себя дома. На его груди восседает кот. Денис жутко кашляет, но старается говорить с домашними питомцами. В кадре мужчина почесывает любимого пушистика за ухом.

"Чего ты лезешь-то, скотина? Непутевый. Принеси отцу воды. Лавр, иди сюда, я буду говорить с тобой. Иди ко мне. Куда ты спрятался?", – вопрошает Денис.

Поклонники решили, что здоровье сына Яковлевой было серьезно подорвано. Некоторые предположили, что молодой человек записывал разговор с животными в бреду. Об этом свидетельствуют интонации его голоса. Иногда Шальных позволяет себе мат в адрес домашних животных.

"Я знаю, что ты там, **** во тьме, ****** рядом с системным блоком. Я тебя вижу. Иди сюда. Ну что, мохнатые черти, думаете довели, да? Я встану – обрушу на вас последнюю кару", – в полубреду продолжает общаться с питомцами Денис.