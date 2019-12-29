Сын-фрик Яковлевой превратился в героиню "Ведьмака"

В кадре Шальных предстал перед поклонниками с огромными подбородком. Сын Яковлевой решил не откладывать дело "в долгий ящик" и пройти еще одну процедуру по удалению рисунков на лице прямо перед новогодними праздниками. В результате воздействия лазером на кожу у молодого человека начался отек нижней части лица, однако это вполне себе нормально.
Подбородок Дениса распух настолько, что парень едва ли в состоянии шевелить губами. Впрочем, это не помешало ему пошутить и заодно подколоть поклонников "Ведьмака". В своем инстаграм-аккаунте сын актрисы подписал свое фото, опубликованное в разделе сториз так.
"Смарите я йенифер научите меня магии!" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – подколол поклонников знаменитой вселенной молодой человек. Текст он дополнил забавным смайликом в виде кошачьей мордочки, смеющейся до слез.
Стоит заметить, что удалять рисунки с тела гораздо больнее, чем их наносить. Тем более, что Денис чистит от татуировок очень чувствительную зону, где расположено много нервных окончаний. Он с трудом выдерживает мучительную обработку лазером, но намерен продолжать, чтобы наконец стереть надоевшие черные изображения с лица.
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