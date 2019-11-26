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"Неудачно пошутил": сын Яковлевой жестко подставил россиян

Елена Яковлева. Фото: www.globallookpress.com
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что сына Елены Яковлевой избили. Оказалось, что молодой человек просто подставил наивных россиян.
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На днях Денис Шальных опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором у него опухшее лицо. Молодой человек написал, что неизвестные "преподали ему урок" после того, как он решил избавиться от татуировок на лице. Он подчеркнул, что сообщество людей, увлекающихся рисунками на теле, очень агрессивно.

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Позже молодой человек пообщался с журналистами. Оказалось, никто не трогал Шальных. Следы, напоминающие синяки, остались после лазерной процедуры по удалению тату.

"У меня со здоровьем все в порядке, меня никто не бил. Просто я неудачно пошутил про отек после лазера. И сам же спровоцировал волну глупых слухов вокруг себя. Создал дурацкий инфоповод, сам того не желая!" – рассказал сын Яковлевой в интервью корреспондентам издания "7 дней".

Стоит отметить, что серьезная травма у юноши все-таки есть. Стало известно, что недавно он сильно поранил руку. Теперь Денис ездит в больницу на регулярные перевязки.

Автор: 26 ноября 2019, 13:31
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Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

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