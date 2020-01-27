Волочкова затряслась при виде кровавых выделений известной ведущей

Анастасия Волочкова пришла на шоу "Звезды сошлись". Темой нового выпуска программы стала пластическая хирургия. Скандально известная балерина откровенно рассказала, делала ли какие-либо манипуляции с собой.

Все началось с того, что в шоу вернулась ведущая Лера Кудрявцева. Она откровенно призналась, что целый месяц восстанавливалась после операции по удалению грудных имплантов. Оказывается, один из них порвался и стал протекать. Она заметила проблему лишь спустя пять лет. За это время гель проник ей в плечо и в подмышку.

Операция по удалению и чистке заняла почти четыре часа. На шоу показали видео, на котором Лере Кудрявцевой ставят капельницы и сливают дренаж кровавого цвета – жидкость, выделившуюся из груди после хирургического вмешательства. Увидев эти кадры, присутствующая в студии Анастасия Волочкова буквально затряслась, не смогла смотреть и закрыла лицо руками. Ведущий Оскар Кучера заметил реакцию балерины и поинтересовался, что ее так поразило. "Боюсь любого вмешательства", – пояснила артистка.

Анастасия Волочкова заявила, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. "Меня бог миловал, у меня все настолько красиво, что... Многие не могут поверить, глядя на мои фотографии. Я еще восемь лет назад на Мальдивах всем все показала, не могут поверить, что это все не плоды хирурга пластического, а плоды моего труда большого. Моя форма это ежедневный труд в балетном зале... У меня не свои только ногти наклеенные", – разоткровенничалась балерина.

В студии показали фото артистки разных лет. На архивных кадрах видно, что у Анастасии декольте куда скромнее, чем сейчас. На прямой вопрос Леры Кудрявцевой, увеличивала ли себе артистка грудь, та ответила отрицательно. "Грудь своя", – заявила Волочкова. Она объяснила, почему у нее увеличился бюст.

"У меня просто изменился гормональный фон на почве того... На почве большой трагедии для меня, потому что у меня была первая беременность от Сулеймана Керимова. И я потеряла ребенка. И я стала принимать препараты, которые были нужны мне для восстановления организма", – рассказала Анастасия Волочкова на шоу.