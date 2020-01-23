"Большая трагедия": Цискаридзе высказался об оскандалившейся Волочковой

Ведущий ютуб-шоу "И грянул Грэм" Вадим Родионов посвятил недавний выпуск скандальной знаменитости. Он отметил, что образ Анастасии Волочковой, который создает пресса, является весьма противоречивым. Несмотря на то что она известна широкой публике как балерина, отношение к ней в мире искусства довольно неоднозначное.
Это заявление прокомментировал народный артист России. "Вы понимаете, все, что касается Насти, – это очень большая трагедия, с моей точки зрения. Начинала она, как одна из самых лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения. В дальнейшем очень плохие обстоятельства, человеческие поступки привели к достаточно сложному результату", – выразил мнение Николай Цискаридзе.
Артист сравнил ситуацию, сложившуюся вокруг Анастасии Волочковой, с "болотом, из которого невозможно выбраться". Он добавил, что старается не следить за скандалами, которые ежедневного разгораются вокруг танцовщицы. "Я ее очень люблю, люблю ту, с которой познакомился, и очень нежно к ней отношусь", – подчеркнул Николай Цискаридзе.
Бывший солист Большого театра также обратил внимание, что рядом с балериной "пиарят" других знаменитостей. Николай Цискаридзе уверен, что они канут в Лету, как только уйдут со сцены. "Я не танцую семь лет, но напишите на афише мою фамилию, и зал будет продан сразу", – заключил он.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
Михаил Мишустин
про климакс
Уже начать бояться?!
Путин молодчинка!
Чайка слетел...
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей