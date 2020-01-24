"Какая она после этого звезда?": показавшую большую дырку Анастасию Волочкову разнесли

В кадре, выложенном в "Инстаграм" Анастасии Волочковой в декабре, танцовщица позирует с немытыми волосами. На одном сапоге звезды россияне заметили большую дырку.
"Не могу поддержать Анастасию Волочкову в данном случае. Раздеваться и эпатировать публику не зазорно, я и сама делаю такие фотографии. Но они должны быть особенно красивыми, выверенными и оправданными по контексту", – заявила собеседница "Дни.ру". "А если звезда решила впопыхах хайпануть, не удосужившись подчистить все огрехи, выверить по стилю, да и элементарно голову помыть – какая она после этого звезда?" - спросила Юлия Рыбакова.
По ее словам, такими фотографиями Анастасия Волочкова принижает свой уровень, "добровольно сползая с глянца "Космо", "Плейбой" и "Татлер" на дешевую газетную желтизну "Мегаполис-Экспресс".
"А я бы все же хотела видеть легендарную балерину в изданиях топ-уровня. Иногда и раздетой, да", - резюмировала блогер Юлия Рыбакова.
Отметим, в последнее время Анастасия Волочкова сильно изменилась в лучшую сторону: балерина похудела и похорошела. Кроме того, ранее она заявила, что ее сердце несвободно. Поклонники связывают преображение звезды с влюбленностью.
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