Сияет от счастья: Брэд Питт с Дженнифер Энистон милуются в открытую

Брэд Питт и Дженнифер Энистон ходят на свидания. Звездная парочка пытается скрыть роман, однако это не удается.



Актеры решили дать своим отношениям еще один шанс. Как выяснилось, Брэд Питт и звезда сериала "Друзья" встречаются украдкой. Одно из подобных свиданий прошло в особняке актрисы. Дженнифер Энистон потребовалось много сил и времени, чтобы простить экс-возлюбленного, но в итоге она смогла это сделать, сообщает The Mirror.

Один из друзей Брэда отметил, что в последнее время он сводит все разговоры к Дженнифер и буквально сияет от счастья. Приятели рады за актера, пережившего тяжелый развод с Анджелиной Джоли.

Напомним, что расставание Брэда Питта и Дженнифер Энистон было очень болезненным, особенно для актрисы. Спустя много лет их вновь заметили вместе. Судя по всему, у звезд вспыхнули прежние чувства. Актер признал все свои ошибки и попросил у Энистон прощения.

Как писали "Дни.ру", Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались весной прошлого года. Артист быстро оправился и посвятил себя карьере. Теперь он пожинает плоды своего труда, получая одну награду за другой.