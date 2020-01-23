Брэд Питт сделал признание об отношениях с Дженнифер Энистон

На церемонии голливудский актер Брэд Питт получил очередную награду. А после согласился ответить на несколько вопросов журналистов.
Конечно, больше всего прессу волновала личная жизнь экс-супруга Анджелины Джоли. Ведь сейчас активно ходят слухи о воссоединении артиста с его первой законной женой Дженнифер Энистон.
"Я не знаю, что именно пишет пресса. К счастью, я наивен и планирую дальше оставаться в неведении на этот счет", – заявил Питт.
Напомним, весной прошлого года Брэд официально развелся с Анджелиной. Обоим этот процесс дался крайне тяжело. Тем не менее, актер смог быстро оправиться и посвятил всего себя карьере. Сейчас он пожинает плоды своего трудолюбия, получая одну награду за другой.
Кроме того, Питт извинился перед Энистон за то, что в свое время нанес ей сильный удар. Ведь он ушел он Дженнифер к Джоли. Актриса нашла в себе силы простить бывшего мужа, и сейчас они прекрасно общаются.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Рак и стрелец