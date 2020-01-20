Снова вместе? Брэд Питт уединился с Дженнифер Энистон за кулисами кинопремии

Многие до сих пор не могут понять, есть ли что-то между артистом и его бывшей супругой Дженнифер Энистон. Новым поводом для сплетен стало их совместное появление на премии "Гильдии киноактеров".
Когда Энистон стояла на сцене во время получения награды за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Утреннее шоу", Питт любовался экс-женой из зала. Он улыбался, не сводя с нее глаз.
После того, как статуэтку получил Брэд, Дженнифер поспешила поздравить его лично. Она нашла бывшего возлюбленного за кулисами и крепко обняла. Актер ответил ей взаимностью.
По словам инсайдера, между экс-супругами действительно до сих есть связь, которая может показаться даже флиртом.
"Они любят чувство юмора друг друга и оба обладают заразительной энергией, когда вместе. Их отношения исключительно платонические", – рассказал человек из их окружения.
Напомним, Дженнифер стала первой официальной женой Брэда. Они прожили в счастливом браке пять лет, после чего Питт закрутил роман с Джоли.
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Историк Соколов