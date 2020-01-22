Дженнифер Энистон спровоцировала новую волну слухов о романе с Брэдом Питтом

Актриса активно подогревает интерес фолловеров. Она публикует в своем микроблоге снимки с неоднозначными подписями, провоцируя новую волну слухов.
После церемонии SAG Awards Энистон вместе с друзьями отправилась на вечеринку People’s Annual Screen Actors Guild Awards. Там веселились Николь Кидман, Элизабет Мосс, Хоакин Феникс, Адам Сэндлер, Тарон Эгертон и другие знаменитости.
Дженнифер опубликовала серию снимков в своем инстаграм-аккаунте. На фото, сделанном до кинопремии, она запечатлена лежащей на заднем сиденье автомобиля. На втором кадре Энистон нет, зато видно брошенное на край мраморной ванны платье, а также босоножки и полученная награда.
"Никаких морщин… Тяжелее, чем кажется! Где-то между этими двумя фотографиями мои друзья преподнесли мне подарок, который я буду лелеять, и ночь, которую я никогда не забуду. Спасибо нашему невероятному актерскому составу и команде. Давайте вернемся к работе!" – написала Дженнифер.
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