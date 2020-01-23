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Брэд Питт ранил Анджелину Джоли в самое сердце

Брэд Питт. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В отличие от Анджелины Джоли, Брэд Питт после их развода практически не упоминал о бывшей жене. Но он решил сделать исключение во время вручения премии Гильдии киноактеров США.
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После получения награды Питт остался на сцене, чтобы сказать благодарственную речь. "Этот парень поднялся очень высоко и отлично выглядит без рубашки. А еще он очень долго не ладил со своей женой", – заявил актер.

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 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Это высказывание вывело Джоли из себя. Об этом сообщили инсайдеры, связавшиеся с американским таблоидом The Sun.

По их словам, больше всего светскую львицу возмутило то, что операторы стали снимать смеющуюся Дженнифер Энистон во время речи ее бывшего мужа. Ведь та тоже является экс-супругой Питта, и сейчас ходят слухи об их воссоединении.

"Энджи никогда не делала ничего подобного по отношению к нему. Брэд просто высмеял ее, и она сильно расстроена", – отметил аноним.

Напомним, у Питта сейчас дела идут в гору. За последние несколько месяцев он успел получить несколько наград и даже был номинирован на "Оскар". А вот у Джоли все не так сладко в карьере. Зато она много времени проводит с детьми.

23 января 2020, 02:07
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