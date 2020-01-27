"Любовь к новому чпокальщику": Милявскую после интимного признания назвали недоразвитой

Известный блогер Лена Миро отреагировала на интимные признания Лолиты Милявской. По словам обозревательницы, певица необъективно судит о себе.

Лена назвала Лолиту инфантильной. Поводом для этого послужили свежие слова Милявской. Артистка сказала, что верит в любовь. Также стало известно, что у звезды есть новый ухажер, личность которого пока держится в тайне.

"60-летняя любовь может накрыть только недоразвитого. Психически нездорового индивида, инфантильную особу, которая не осознает ни реальность, ни свое место в ней. Какая любовь может быть у 60-летней бабушки – разве что к внукам и детям, но никак не к новому чпокальщику. Недоразвитая – вот правильное определение для Лолиты Милявской", – высказалась Лена Миро в личном ЖЖ.

Блогер поставила певицу в один ряд со Светланой Бондарчук и Оксаной Лаврентьевой. Они, по словам обозревательницы, способны влюбиться в зрелом возрасте, так как в свои годы не знают ни людей, ни жизни. Якобы подобные персонажи ощущают себя 20-летними. По сути, они еще подростки, недоразвитые люди.

"Когда исполняется 50, адекватному человеку вообще не нужен никто, потому что – давайте уж честно? — все свиньи. Но то – мысли адекватного и социально развитого человека. Лолита Милявская оценивает себя исключительно с позиции своей половой востребованности", – отмечает Лена.