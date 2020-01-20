Лолиту Милявскую застукали с новым любовником

Еще совсем недавно Лолита Милявская горевала из-за развода с молодым супругом – тренером по фитнесу Дмитрием Ивановым. Но недолго лила певица слезы.

В Сети появилась информация о новом любовнике исполнительницы. По словам очевидца, это респектабельный мужчина, которому на вид около 45 лет. По мнению инсайдера, он значительно лучше экс-супруга артистки.

Пару увидели в одном из столичных аэропортов. Они находились в зоне для пассажиров бизнес-класса. Судя по всему, Лолита с любовником отправлялась в Тель-Авив.

Рядом с избранником Милявская выглядела счастливой, сообщает телеграм-канал "Только никому…". А главное, на ее лице не было и тени беспокойства.

Удивительно, но развод с фитнес-тренером благоприятно сказался на певице. Конечно, сначала она немного погрустила, но потом взяла себя в руки.

Всего за пару месяцев Милявская изменилась до неузнаваемости. Светская львица заметно похудела и помолодела. Вероятно, такого результата она достигла с помощью пластики, так как неоднократно утверждала, что не признает спорт и диеты.

Тем не менее, факт остается фактом. Неудивительно, что у похорошевшей Лолиты так быстро появился новый поклонник. Возможно, в скором будущем исполнительницу ожидает шестой брак.