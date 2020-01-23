"Красавица, богиня!": похудевшую Лолиту Милявскую в купальнике возвели на пьедестал

Звезда поделилась в соцсети видеороликом, где позирует в необычном черном купальнике с длинными рукавами. Она отметила, что подобные костюмы прекрасно подходят для тех, кто прячется от солнца из-за родинок, а также тех, кто не любит, когда рыбы касаются тела.
Певица восхитила россиян своей формой. За последние месяцы, особенно после расставания с мужем Дмитрием Ивановым, она сильно похудела. "Несомненная красавица, богиня, мой идеал!!!", "Красотка. Я вами восхищаюсь. Вы прекрасно выглядите", "Лола, вы прелесть", – высказались подписчики артистки.
Некоторые фолловеры забеспокоились: почему у исполнительницы воспаленные красные глаза? Лолита Милявская объяснила, что проблема в очках, которые пропускали воду.
Нашлись и те, кто высказался против того, что певица публикует фото и видео сразу после бассейна и без макияжа. Они посоветовали ей больше следить за внешностью. "Лолита, вам нужно немного лицо в порядок привести, укольчики мезотерапии. Волосы подрезать до плеч... лет на 10-15 моложе выглядеть будем", – посоветовала одна из подписчиц Лолите Милявской.
Однако большинство пользователей "Инстаграм" считают, что знаменитости ничего в себе менять не нужно. По их мнению, Лолита Милявская естественна и прекрасна.
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