"Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть": пронзительная исповедь Лолиты о любви

Одна из самых интересных молодых певиц TO-MA представила клип на песню "Нирвана". Запоминающаяся мелодия, чувственное видео, страсть на экране – в этой работе есть все. Артистка посвятила клип своей подруге Лолите, "чье невероятно красивое сердце умеет по-настоящему любить". И королева эпатажа не подвела.



Эта видеоработа TO-MA открывается почти исповедальными словами Лолиты. "Я как-то сказала тебе, что мало разбираюсь в любви, – говорит певица. – Это неправда – я знаю о любви многое. С трепетом наблюдала за ней. Знаешь, без нее смотреть на наш с тобой мир было бы невыносимо. Все эти ужасные войны, боль, ложь, ненависть... Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть. Никогда".

"Прощай, моя нирвана, я латаю раны, – поет TO-MA в клипе, – Прощай, моя нирвана, все между нами рвано, и трещат по швам связи опасные". Эти слова для Лолиты кажутся сегодня актуальными – в прошлом году она рассталась с пятым мужем. Впрочем, сегодня раны на сердце затягиваются, и вот уже артистка намекает на новые отношения.

В конце прошлого года Лолита дала грандиозный концерт в самом большом столичном гей-клубе "Центральная станция". А уже 14 февраля там выступит и TO-MA. И у нее есть все шансы понравиться самой толерантным и стильным мужчинам Москвы.